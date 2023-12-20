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Абхазия Информ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ГАГРЫ НАРУШИЛ ПДД

Новости Среда, 20 декабря 2023 17:27
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Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками ГАИ отдела внутренних дел по Гудаутскому району установлен и доставлен в отдел милиции гражданин, грубо нарушивший правила дорожного движения, а также общественный порядок.

Водитель автотранспортного средства, Малания Рустам Асланович 2006 г.р., по факту нарушения ПДД и порчи государственного имущества привлечен к административной ответственности, автомобиль помещен на служебную стоянку Гудаутского РОВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 20 декабря 2023 17:36

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