НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ГАГРЫ НАРУШИЛ ПДД

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками ГАИ отдела внутренних дел по Гудаутскому району установлен и доставлен в отдел милиции гражданин, грубо нарушивший правила дорожного движения, а также общественный порядок.

Водитель автотранспортного средства, Малания Рустам Асланович 2006 г.р., по факту нарушения ПДД и порчи государственного имущества привлечен к административной ответственности, автомобиль помещен на служебную стоянку Гудаутского РОВД.