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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МВД РОССИИ

Новости Среда, 20 декабря 2023 17:30
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МВД РОССИИ

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. В целях оказания практической и методической помощи в Абхазию прибыла делегация Министерства внутренних дел России, которую принял министр внутренних дел Роберт Киут. Во встрече участвовали – представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков, заместители министра внутренних дел Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания и главный советник министра Инал Маршания.

В ходе визита запланирована работа по вопросам практического взаимодействия органов внутренних дел и сверке пунктов реализации Соглашения «О софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия» от 23 октября 2020 г., а также осуществление сверки сведений в сфере пенсионного обеспечения сотрудников МВД Республики Абхазия.

Роберт Киут отметил важность данного вопроса и выразил уверенность в его скорейшем решении. Министр поручил заместителю Беслану Чкадуа оказать содействие сотрудникам МВД России в решении поставленных перед ними задач.

Об этом сообщает сайт МВД.

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