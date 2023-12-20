ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА

Органом предварительного расследования установлено, что 16 декабря 2023 года примерно в 10:20 часов в с. Дранда Гулрыпшского района Адлейба Тенгиз Иванович 1992 года рождения, являясь работником ООО «Ача-Баба», занимался развозом хлеба на автомашине. Реализовав хлеб в форелевом хозяйстве, расположенном по ул. Эс-Оглы в с. Дранда, Адлейба Т.И. с неустановленным лицом, который находился вместе с ним в качестве пассажира, двигался по просёлочной дороге в сторону выезда из форелевого хозяйства. В этот момент при неустановленных обстоятельствах неустановленное лицо, находившееся в салоне автомашины Адлейба Т.И., с использованием незаконно приобретенного, хранимого и носимого при себе огнестрельного оружия, неустановленного образца и модели, осознавая, что своими действиями может причинить смерть человеку, и, имея умысел на причинение смерти, произвело несколько выстрелов в Адлейба Т.И., находясь в салоне указанной автомашины, в результате чего последний скончался на месте, а неустановленное лицо скрылось с места преступления в неизвестном направлении.

17 декабря 2023 года в порядке ст.ст.91-92 УПК РА задержан подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления Кацуба Н.Д. и водворен в ИВС МВД РА.

Органом предварительного расследования в Гулрыпшский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого Кацуба Н.Д. меры пресечения в виде заключения под стражу.