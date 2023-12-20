МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

О расходах на лечение граждан в медучреждениях РФ и работе по системе ОМС

В 2019 году на лечение граждан Абхазии в медучреждениях России было потрачено 39 млн 996 тыс. руб., в 2020 году – 40 млн 956 тыс. руб., в 2021 году – 76 млн 208 тыс. руб., в 2022 году – 102 млн 605 тыс. руб., за 11 месяцев 2023 года – 174 млн 598 тыс. руб.. Государство оказывает Минздраву колоссальную поддержку в вопросах улучшения здоровья граждан. Это касается и лечения в самой Абхазии, и за ее пределами. «Ввиду отсутствия у нас необходимого оборудования мы не можем делать такие операции, как аортокоронарное шунтирование, стентирование, коронарография. Они производятся за пределами Абхазии», – сказал министр.

Большая работа ведется по оказанию медицинской помощи по линии ОМС, более 700 граждан уже получили эту помощь в российских медучреждениях 2023 году.

Минздрав Абхазии подписал договор о сотрудничестве с Первым Московским государственным медицинским университетом им. И. М. Сеченова (Сеченовским университетом).

«Наши граждане уже находятся в Сеченовском университете и получают необходимую помощь, в том числе и высокотехнологические оперативные вмешательства. Буквально недавно пациентка поехала по полису ОМС и ей была произведено стентирование коронарных артерий. Также мы работаем с ведущим Российским научным центром хирургии им. академика Б. В. Петровского. Несколько пациентов поехали в это медучреждение и получили необходимую помощь. Мы находимся в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами. Наши обращения никогда не остаются без помощи», – отметил Бутба.

Обеспечение медучреждений Абхазии необходимым оборудованием и пополнение автопарка

На днях будет доставлено дорогостоящее европейское оборудование на сумму более 24 млн руб. для Национального онкологического центра. Это – хирургические стойки и мониторы.

«Достаточно сложно доставить оборудование из Европы, учитывая санкции. Девять месяцев назад это оборудование было оплачено. На днях часть уже доставлена в Абхазию и находится на складе онкоцентра. Я думаю, что наша онкологическая служба в следующем году уже выйдет на совершенно новый уровень. Какими бы знаниями не обладал врач, без оборудования очень тяжело», – сказал министр.

В этом году более 65 млн рублей потрачено на оборудование и пополнение автопарка.

Исполнение целевых программ

Минздрав осуществляет семь ведомственных целевых программ. Есть программы, которые полностью реализованы.

«Что касается программы лечения граждан в Абхазии и за ее пределами, то мы не уложились в определенный лимит. Программой предусматривалось 120 млн руб. Руководство страны поддержало нас, и мы получили почти 188 млн рублей вместо 120 млн», – отметил Бутба.

На централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Абхазии выделено 193 млн рублей, а изначально планировалось 150 млн.

«Государство максимально старается помогать нам. В следующем году мы рассчитываем на увеличение расходов на целевые программы Минздрава», – сказал Бутба.

О санитарно-эпидемиологической ситуации

924 случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Абхазии в 2023 году. Более 200 пациентов лечились в стационаре. В Гудаутском госпитале и сегодня лечатся пациенты с ковидом. Работа в этом направлении не останавливалась.

Два мельцеровских бокса создано и оборудовано в инфекционной больнице Сухума. Один уже введен в эксплуатацию, второй будет введен в ближайшее время.

«Это крайне важное направление, потому что есть и другие опасные инфекции, кроме ковида. Поэтому больные должны лечиться изолированно», - сказал министр.

О помощи российских коллег

В начале курортного сезона на помощь абхазским медикам приехали коллеги из разных регионов России – из Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Подмосковья и других регионов.

«Они оказали нам колоссальную поддержку в период курортного сезона. Это были детские реаниматологи, детские инфекционисты, врачи ультразвуковой диагностики, бригада ротационных хирургов в Гагре, терапевты, психиатры. Ими проведен большой объем работ. Российские медики помогают нам не только в курортный сезон, но и в межсезонье. Мы также планируем увеличить стажировку наших специалистов в медучреждениях Российской Федерации», рассказал министр.

В апреле 2023 Минздрав Абхазии провел I Абхазский медицинский форум, все прошло успешно. И мы планируем провести второй форум в 2024 году. Чем больше специалистов к нам приеду увидят нашу республику и увидят наши возможности, тем лучше. На втором форуме мы планируем проведение мастер-классов по заменам тазобедренных, плечевых, коленных суставов. Это большой пласт работы мы говорим о том, что будет развиваться и спинальная хирургия транспедикулярной фиксации. Есть люди, которые могут этим заниматься, нам необходимо соответствующее оборудование. Было 20 эндопротезов тазобедренного сустава, в 2023 году мы дошли до цифры 35, 30 из них установлено. В 2024 году мы планируем установку 50 эндопротезов. Сложные случаи установки этих протезов мы отправляем в клиники Российской Федерации, но в ближайшее время мы планируем и здесь это очень сложное направление.

О детском Республиканском центре

Начало строительства Республиканской детской больницы запланировано на 2024 год. Новое медучреждение будет располагаться на территории Республиканской больницы.Сейчас идет согласование проектно-сметной документации. В 2024 году планируется начать реализацию проекта. По мнению Минздрава, детская больница должна быть построена на территории Республиканской больницы, чтобы сделать один клинический городок, что позволит оказывать помощь и детскому, и взрослому населению на одной большой площадке.

О процедуре ЭКО

20 женщинам из Абхазии проведена процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в этом году.

«Недавно приходила мама с малышом, показала его мне. Сказала, что благодаря Минздраву Абхазии ей была проведена процедура ЭКО. У этой семьи более 10 лет не было детей», – рассказал Бутба

Минздрав в этом направлении ведет большую работу. Полноценное лечение обходится более 600 тысяч рублей.

«Я сторонник того, чтобы наших граждан, нуждающихся в ЭКО, направляли в профильные научные центры с большим опытом работы, в такие, как Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и другие. Люди же иногда настаивают на том, что что хотят поехать в определенные центры, а в результате – никакого эффекта. Надо к этим вопросам подходить взвешено», – сказал Бутба.

О вакцинации населения

Процент привитых в Абхазии очень низкий.

«Не хотят люди вакцинироваться. Можно зайти в интернет сегодня и вычитать абсолютно недостоверную информацию, много антипрививочной информацией. Мы – все дети Советского Союза, все привиты. Не нужно этого бояться. Все прививки доставляются и хранятся должным образом. Если есть противопоказания, то врач посмотрит и скажет об этом Надо просто соблюдать рекомендации врачей», – подчеркнул министр Эдуард Бутба.

Об этом сообщает Апсныпресс.