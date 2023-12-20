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В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В Абхазии есть все виды насилия, которые существуют в мире. Таковы результаты мониторинга Офиса по…
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 20 декабря 2023 18:28
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Москве проходит Международная выставка-форум «Россия» где представлены главные достижения страны. Его участниками являются все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

Министр просвещения Абхазии Инал Габлия по приглашению руководства Всероссийского детского центра «Смена» посетил павильон №57 детского центра на ВДНХ, где осмотрел павильон «Россия – моя история».

В рамках выставки Инал Габлия и директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев подписали Меморандум о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Смена» и Министерством просвещения Республики Абхазия.

«Смена» – главный профориентационный детский центр страны и флагман детского образования и отдыха в России. Основная территория расположена на побережье Черного моря, в живописной долине Сукко недалеко от города-курорта Анапа.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 20 декабря 2023 18:29

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