ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Москве проходит Международная выставка-форум «Россия» где представлены главные достижения страны. Его участниками являются все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

Министр просвещения Абхазии Инал Габлия по приглашению руководства Всероссийского детского центра «Смена» посетил павильон №57 детского центра на ВДНХ, где осмотрел павильон «Россия – моя история».

В рамках выставки Инал Габлия и директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев подписали Меморандум о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Смена» и Министерством просвещения Республики Абхазия.

«Смена» – главный профориентационный детский центр страны и флагман детского образования и отдыха в России. Основная территория расположена на побережье Черного моря, в живописной долине Сукко недалеко от города-курорта Анапа.