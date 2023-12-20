ГОРСОБРАНИЕ ПРИНЯЛО БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ НА 2024 ГОД

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба участвовал в заседании Сухумского городского собрания, на котором рассматривали бюджет столицы на 2024 год. Депутаты отметили сбалансированность бюджета и его социальную ориентированность.

Доходная часть столичнного бюджета составляет 1 миллиард 740 миллионов 801 тысяча рублей, расходная часть – 1 миллиард 821 миллион 801 тысяча рублей и межбюджетный трансфер из республиканского бюджета в городской бюджет – 81 миллион рублей.

На заседании депутаты также отметили, насколько был продуктивным 2023 год. Они подчеркнули, что Администрация Сухума реализовала ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни горожан.

«Установка детских площадок и восстановление старых, ремонт дорог, мостов, реконструкция парка им. Т. Шамба, закуп спецтехники, еще важный момент, расчистка рек, что предотвратило наводнения. В проекте бюджета на 2024 год средства на социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, спорт и многое другое. Хотел бы поблагодарить всю администрацию, действительно, 2023 год был значимым не только города, но и страны, и была проведена громадная работа», – сказал депутат Давид Чхеидзе.

Глава Администрации Сухума выразил надежду, что 2024 год будет показательным.

«Следующий год будет годом образования и по линии здравоохранения будет сделано много в отдельных медучреждениях. Администрация постарается выполнить взятые на себя обязательства на все сто процентов, а то и более, как это обычно бывает в последнее время. С вашей помощью и нашими общими усилиями у нас получается что-то хорошее и заметное. 2023 год мы прошли, я считаю, достойно», – сказал мэр.

13 присутствующих на заседании депутатов единогласно проголосовали за принятие бюджета в окончательном чтении.

Об этом сообщает сайт столицы.