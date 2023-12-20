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Абхазия Информ

ГОРСОБРАНИЕ ПРИНЯЛО БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ НА 2024 ГОД

Новости Среда, 20 декабря 2023 20:24
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ГОРСОБРАНИЕ ПРИНЯЛО БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ НА 2024 ГОД

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба участвовал в заседании Сухумского городского собрания, на котором рассматривали бюджет столицы на 2024 год. Депутаты отметили сбалансированность бюджета и его социальную ориентированность.

Доходная часть столичнного бюджета составляет 1 миллиард 740 миллионов 801 тысяча рублей, расходная часть 1 миллиард 821 миллион 801 тысяча рублей и межбюджетный трансфер из республиканского бюджета в городской бюджет  81 миллион рублей.

На заседании депутаты также отметили, насколько был продуктивным 2023 год. Они подчеркнули, что Администрация Сухума реализовала ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни горожан.

«Установка детских площадок и восстановление старых, ремонт дорог, мостов, реконструкция парка им. Т. Шамба, закуп спецтехники, еще важный момент, расчистка рек, что предотвратило наводнения. В проекте бюджета на 2024 год средства на социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, спорт и многое другое. Хотел бы поблагодарить всю администрацию, действительно, 2023 год был значимым не только города, но и страны, и была проведена громадная работа», – сказал депутат Давид Чхеидзе.

Глава Администрации Сухума выразил надежду, что 2024 год будет показательным.

«Следующий год будет годом образования и по линии здравоохранения будет сделано много в отдельных медучреждениях. Администрация постарается выполнить взятые на себя обязательства на все сто процентов, а то и более, как это обычно бывает в последнее время. С вашей помощью и нашими общими усилиями у нас получается что-то хорошее и заметное. 2023 год мы прошли, я считаю, достойно», – сказал мэр.

13 присутствующих на заседании депутатов единогласно проголосовали за принятие бюджета в окончательном чтении.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 20 декабря 2023 20:30

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