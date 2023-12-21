АБХАЗСКИЕ ИСТОРИКИ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. Заведующая кафедрой истории и теории международных отношений, кандидат исторических наук, доцент Эсма Гургулиа и доцент кафедры истории и теории международных отношений, кандидат исторических наук Саида Возба приняли участие в Международном конгрессе по образованию, обучению и науке, проходившем в Стамбуле. Мероприятие собрало на одной площадке ведущих ученых и экспертов из разных стран.

В ходе содержательных дискуссий обсуждались достижения, современные актуальные проблемы и стратегии будущего.

Стоит отметить, что Институт научных и инженерных исследований (ISER) ежеквартально проводит конгресс в разных частях мира: в Сингапуре, Дели, Токио, Сеуле, Праге, Вашингтоне, Стамбуле и т.д.

Международное научное сообщество ISER постоянно стремится представить методы, навыки и новейшую информацию в различных областях, таких как наука, медицина, технологии, экология, образование, бизнес, финансы, языки, история, международные отношения и многое другое.