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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ИСТОРИКИ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ В СТАМБУЛЕ

Новости Четверг, 21 декабря 2023 20:58
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АБХАЗСКИЕ ИСТОРИКИ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. Заведующая кафедрой истории и теории международных отношений, кандидат исторических наук, доцент Эсма Гургулиа и доцент кафедры истории и теории международных отношений, кандидат исторических наук Саида Возба приняли участие в Международном конгрессе по образованию, обучению и науке, проходившем в Стамбуле. Мероприятие собрало на одной площадке ведущих ученых и экспертов из разных стран.

В ходе содержательных дискуссий обсуждались достижения, современные актуальные проблемы и стратегии будущего.

Стоит отметить, что Институт научных и инженерных исследований (ISER) ежеквартально проводит конгресс в разных частях мира: в Сингапуре, Дели, Токио, Сеуле, Праге, Вашингтоне, Стамбуле и т.д.

Международное научное сообщество ISER постоянно стремится представить методы, навыки и новейшую информацию в различных областях, таких как наука, медицина, технологии, экология, образование, бизнес, финансы, языки, история, международные отношения и многое другое.

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