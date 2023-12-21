РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОДОПЕЧНЫМИ ФОНДА «КИАРАЗ»

Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. Костя и Серафим из села Дзыгута Сухумского района мечтают стать милиционерами. Желание у ребят настолько сильное, что они о нем написали Деду Морозу, который попросил министра внутренних дел Роберта Киут исполнить детскую мечту. Роберт Киут незамедлительно отреагировал и поручил пригласить ребят в здание Министерства внутренних дел.

Путь ребят начался с поездки на машине спецроты ГАИ. На патрульной машине замначальника Управления госавтоинспекции Астамур Тания покатал Костю и Серафима по городу, дети смогли воспользоваться рацией и спецсигналом.

В стенах МВД ребят ждал министр Роберт Киут. Приветствуя маленьких гостей он отметил, что рад их видеть. Ребята рассказали министру, что они учатся в одном классе и желание у них одно – стать сотрудником органов внутренних дел.

В своих письмах Деду Морозу Костя и Серафим попросили в подарок книгу – Уголовный кодекс Республики Абхазия. Желание ребят помогли исполнить в МВД. Каждому подростку подготовили в подарок желанную книгу. Но так как Новый год – это время настоящих чудес, Роберт Киут решил приобрести ребятам дополнительные подарки, о которых подопечные Киараза и не мечтали – современные смартфоны.

Костя и Серафим поблагодарили за подарки министра, который продолжил исполнять желания подростков, отправившись с ними в экспертно-криминалистический центр. В фойе МВД Роберт Киут рассказал ребятам об истории становления ведомства и тех, кто стоял у его истоков, а также возглавлял Министерство внутренних дел.

Продолжилась встреча знакомством подростков с работой экспертно-криминалистической службы. Школьникам продемонстрировали специальный унифицированный чемодан «Криминалист», где хранится минимальный набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на местах происшествий. Рассказали, для чего служит каждый предмет, содержащийся в нем, и показали, как снимаются отпечатки пальцев с заготовленного заранее предмета. Также юные гости увидели, как составляется дактокарта и проводится дактилоскопическая экспертиза. В ходе визита подросткам напомнили о том, какими правами и обязанностями они обладают, с какого возраста и за какие правонарушения несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности, а также гостям разъяснили, как не стать жертвой преступления.

Костя и Серафим определенно запомнят этот день в МВД надолго. Сегодня осуществилось их самое заветное желание – они стали ближе к той профессии, о которой мечтают всем сердцем.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.