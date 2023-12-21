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Абхазия Информ

ПОЖАР В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА

Новости Четверг, 21 декабря 2023 21:25
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Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. В селе Нижняя Эшера Сухумского района загорелся частный двухэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в 03 часа 49 минут. К моменту приезда пожарного и спасательного расчетов ПСО г.Сухум пламя полностью охватило строение.

В результате пожара дом выгорел полностью. Один человек погиб. Причины происшествия устанавливаются.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 21 декабря 2023 21:29

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