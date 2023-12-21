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Абхазия Информ

ПРОВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА «О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Новости Четверг, 21 декабря 2023 21:44
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ПРОВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА «О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры проведена плановая проверка соблюдения уполномоченными органами Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» за период с 2022 года по 1-е полугодие 2023 года.

Проверкой УГАИ МВД Республики Абхазия, в действиях должностных лиц органов ГАИ выявлены нарушения в части соблюдения порядка привлечения виновных лиц к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.119 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Основанием для привлечения лиц к административной ответственности за вышеуказанное правонарушение является подтвержденное состояние опьянения лица результатом технического средства для определения состояния алкогольного опьянения-алкотестера, либо актом медицинского освидетельствования. Нарушения выразились в следующем: отсутствовали либо результаты освидетельствования, медицинского освидетельствования, либо применены результаты технического средства, не прошедшего в соответствии с требованиями административного законодательства Республики Абхазия метрологическую поверку.

Также, проверкой установлен факт привлечения лица, повторно совершившего правонарушение, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, к ответственности по ч. 1 ст.119 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», тогда как лицо подлежало привлечению по ч.5 ст.119 КоАП РА, предусматривающей административный арест на срок пятнадцать суток и лишение права управления транспортными средствами на один год.

По результатам данной проверки на противоречащие законодательству Республики Абхазия постановления по делам об административных правонарушениях первым замгенпрокурора Д.Г. Квициния принесено 35 протестов в УГАИ МВД РА, внесено представление министру внутренних дел Р. В. Киут об устранении выявленных нарушений, недопущению их впредь и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, их допустивших.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 21 декабря 2023 21:53

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