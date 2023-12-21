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Абхазия Информ

В СЕЛЕ КАХУАРА БУДУТ РАЗВИВАТЬ АГРОТУРИЗМ

Новости Четверг, 21 декабря 2023 21:29
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В СЕЛЕ КАХУАРА БУДУТ РАЗВИВАТЬ АГРОТУРИЗМ

Сухум. 21 декабря 2023. Абхазия-Информ. В канун новогодних праздников была продолжена славная традиция отправлять подарочные посылки с мандаринами из Абхазии в Россию и Беларусь. В советское время подарочные бандероли в Кремль отправляли именно из совхоза «Аиааира» села Кохора (ныне Кахуара) Ткуарчалского района, так как кохорские цитрусовые всегда славились особыми вкусовыми качествами.

По поручению Аслана Бжания государственный груз был сформирован и отправлен главам республик Российской Федерации и семьям погибших с Северного Кавказа. «Так, буквально вчера мы отправили порядка 20 ящиков цитрусовых от нашего президента в подарок главе Республики Беларусь Александру Лукашенко», – сообщила директор фирмы «ВиллаЕлана» Елана Джопуа.

Президент Аслан Бжания уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, поддерживая людей, которые трудятся в этой сфере. Так, в июле он посещал фермерские хозяйства по выращиванию цитрусовых и голубики в совхозе «Аиааира».

Совхоз «Аиааира» площадью 800 га арендуют Елана Джопуа, София Бигвава и Астамур Чагава, которые осуществляют свою деятельность на собственные средства и при поддержке государства.

Предприниматель Елана Джопуа выращивает 22 тысячи корней голубики на территории своего фермерского хозяйства в 328 га.

Управляющий Манучар Чухуа сообщил о значительном приросте урожая ягоды.

«В прошлом году было собрано 7 тонн голубики, а в этом уже 12, что нас очень радует», – проинформировал Чухуа.

Основная часть собранной продукции была экспортирована в Россию по оптовой цене от 600 до 950 рублей за кг. Фермеры прогнозируют более высокую урожайность в следующем сезоне.

Арендаторы земли также планируют создать питомник, в котором будут осваивать и культивировать все виды цитрусовых, существующих сегодня в мире.

«Уже завезли сицилийские черные апельсины из Италии, эндемику – кавиар лайм из Австралии, которые сейчас изучаем. В наши планы также входит разведение новых сортов цитрусовых из Турции и Китая. Первый урожай ожидаем получить уже через два месяца», – отметила Елана Джопуа.

Однако в настоящее время они сталкиваются с острой нехваткой местной рабочей силы. Из-за того, что в регионе происходит отток молодежи, арендаторы вынуждены привлекать более дорогостоящих рабочих из других стран.

Предприниматели планируют восстанавливать инфраструктуру, принадлежащую совхозу «Аиааира», с целью развития в регионе агротуризма в Ткуарчалском районе.

Директор фирмы «Совхоз Кохора» София Бигвава воплотила в жизнь новую для Абхазии идею: ею было запущено производство натурального мармелада и цукатов из продукции нетоварного вида.

«Я надеюсь, что он (мармелад) полюбится нашим согражданам, так как. это сделано в Абхазии», – сказала предприниматель.

На территории сада площадью в 300 га высажено 10 тыс. молодых саженцев мандаринов. Посезонно здесь трудятся от 50 до 100 рабочих. Благодаря глубокой обрезке и прочим предпринятым мерам в следующем году София Бигвава ожидает получить богатый урожай мандаринов, лимонов и апельсинов. Она в своем обращении к жителям Абхазии, в частности – к молодежи, призвала направить их внимание на развитие сельскохозяйственной отрасли.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 21 декабря 2023 21:43

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