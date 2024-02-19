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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1479 НАРУШЕНИЙ ПДД

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 19:59
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1479 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1479 нарушений правил дорожного движения, из которых 60 – нарушение норм тонирования автостекол. 47 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/

Прочитано 45 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 20:01

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