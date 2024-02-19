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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПАМЯТНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ К 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БАГАПША

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 20:01
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПАМЯТНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ К 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БАГАПША

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Бадры Гунба, прошло первое заседание Государственной комиссии по планированию памятных мероприятий в честь 75-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Сергея Васильевича Багапша. В заседании приняли участие руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, врио министра культуры Динара Смыр, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, глава села Джгерда Адамур Амичба и сын Сергея Васильевича Багапша – Зураб Багапш.

В ходе заседания было принято несколько ключевых решений, направленных на организацию и проведение памятных мероприятий.

Министерству культуры поручено обеспечить подготовку пригласительных билетов на государственные юбилейные мероприятия и сценарий Торжественного заседания, а также организацию фотовыставки в фойе Абхазского государственного драмтеатра им. С. Я. Чанба.

В День международного признания независимости Республики Абхазия запланировано проведение научно-практической конференции, посвященной роли Сергея Багапша в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости страны.

Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК) дано поручение подготовить документальный фильм, посвященный памяти С. В. Багапша.

Государственному комитету Республики Абхазия по делам молодежи и спорту предстоит представить предложения по проведению спортивного турнира в память о С. Багапша в г. Очамчыре.

Кроме того, главам администраций районов и города Сухум предложено принять активное участие в организации государственных мероприятий, приуроченных к данному юбилею.

Работа Государственной комиссии продолжается, рассматривается ряд дополнительных предложений для обогащения программы памятных мероприятий. Эти мероприятия направлены не только на чтение памяти выдающегося лидера, но и на вдохновение молодого поколения на служение своему народу и государству.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 46 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 20:10

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