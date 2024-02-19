КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕДАЛА КОНФИСКОВАННЫЕ АБХАЗСКИЕ АВТОМОБИЛИ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ . В г. Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе. Автомобили марки «Nissan Skylin», «Nissan Elgrand», «Toyota Alphard»», «ВАЗ-2107» ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства.

Транспортные средства были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, а также на территории города во взаимодействии с УВД по г. Сочи. Изъятые в рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства.

Кроме автомобильной техники военнослужащим переданы более 5 тысяч пачек сигарет, незаконно ввозимые из Абхазии, в том числе, с сокрытием от таможенного контроля, а также 93 рулона ткани, 50 мешков гипсовой штукатурки.

После оформления всех необходимых документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни организовали передачу конфискованных автомобилей и другой гуманитарной помощи для нужд СВО.