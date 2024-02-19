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КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕДАЛА КОНФИСКОВАННЫЕ АБХАЗСКИЕ АВТОМОБИЛИ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 20:11
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КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕДАЛА КОНФИСКОВАННЫЕ АБХАЗСКИЕ АВТОМОБИЛИ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. В г. Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе. Автомобили марки «Nissan Skylin», «Nissan Elgrand», «Toyota Alphard»», «ВАЗ-2107» ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства.

Транспортные средства были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, а также на территории города во взаимодействии с УВД по г. Сочи. Изъятые в рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства.

Кроме автомобильной техники военнослужащим переданы более 5 тысяч пачек сигарет, незаконно ввозимые из Абхазии, в том числе, с сокрытием от таможенного контроля, а также 93 рулона ткани, 50 мешков гипсовой штукатурки.

После оформления всех необходимых документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни организовали передачу конфискованных автомобилей и другой гуманитарной помощи для нужд СВО.

Прочитано 46 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 20:41

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