ОПРЕДЕЛЕНЫ СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА CONIFA-2024
Новости Понедельник, 19 февраля 2024 20:41
Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Соперниками сборной Абхазии по футболу на чемпионате мира ConIFA-2024 в группе D станут команды Секейского края и Национальной ассоциации футбола Мексики (ANBM). Чемпионат мира пройдет с 25 июня по 6 июля 2024 года в Иракском Курдистане, Всего в турнире примут участие 14 команд.
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.