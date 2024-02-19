ОПРЕДЕЛЕНЫ СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА CONIFA-2024

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Соперниками сборной Абхазии по футболу на чемпионате мира ConIFA-2024 в группе D станут команды Секейского края и Национальной ассоциации футбола Мексики (ANBM). Чемпионат мира пройдет с 25 июня по 6 июля 2024 года в Иракском Курдистане, Всего в турнире примут участие 14 команд.