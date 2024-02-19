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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ 150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 20:43
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В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ 150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Госкомиссией, возглавляемой вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба, утвержден план торжественных мероприятий на 21 февраля 2024 года, посвященных 150-летию со дня рождения великого абхазского просветителя, основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа .

11:00 – возложение цветов к памятнику Д. Гулиа в сквере перед Государственной филармонией им. Р. Гумба (ответственные Министерство культуры и Министерство просвещения Абхазии);

11:20 – торжественный митинг, посвященный памяти Д. Гулиа;

13:00 – вечер памяти с участием представителей творческой интеллигенции и молодежи учебных заведении (ГУ «Литературно-мемориальный музей Д. Гулиа);

13:00 – «Аԥсы ҭоуп сара схәышҭаара» – «Жив мой очаг» (СШ №10 им. Н. Лакоба ,9-11 классы);

14:00 – Музыкально-художественная композиция в СШ №2 им. А.С. Пушкина (Министерство просвещения).

Прочитано 39 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 20:48

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