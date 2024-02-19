АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ КНДР
Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял делегацию Корпорации международной торговли «Мангенбон» (КНДР) во главе с генеральным директором Юн Гук Намом.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области пищевой промышленности, банковской сфере, туризма и других, а также возможность открытия в Сухуме и Пхеньяне торговых представительств сторон.
Александр Анкваб отметил заинтересованность абхазской стороны в расширении международных деловых контактов и готовность к практическому обсуждению предложений корейской корпорации.
Корпорация специализируется на торговле продовольственных и непродовольственных товаров, IT-технологий, сотрудничестве в сфере медицины, переработке морепрродуктов, трикотажного производства.