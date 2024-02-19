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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ КНДР

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 20:48
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ КНДР

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял делегацию Корпорации международной торговли «Мангенбон» (КНДР) во главе с генеральным директором Юн Гук Намом.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области пищевой промышленности, банковской сфере, туризма и других, а также возможность открытия в Сухуме и Пхеньяне торговых представительств сторон.

Александр Анкваб отметил заинтересованность абхазской стороны в расширении международных деловых контактов и готовность к практическому обсуждению предложений корейской корпорации.

Корпорация специализируется на торговле продовольственных и непродовольственных товаров, IT-технологий, сотрудничестве в сфере медицины, переработке морепрродуктов, трикотажного производства.

Прочитано 41 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 20:50

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