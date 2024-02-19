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Абхазия Информ

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 20:51
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии, завершился Международный шахматный фестиваль «Абхазия. ТАМЫШ-VILLAGE 2024», который проходил в селе Тамыш при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту. В главном турнире участвовало 62 шахматиста из всех регионов Абхазии и многих городов России.

Первое место занял Афанасьев Никита (Краснодар), второе Тряпишко Александр (Симферополь), третье Смирнов Павел (Кисловодск).

Среди шахматистов с национальным рейтингом первое место Табарян Артем (Сухум), второе Кварацхелия Тристан (Сухум), третье Шанава Тимур (Очамчыра).

Среди ветеранов первое место Миносян Сергей (Очамчыра).

Среди женщин первое место Порожняк Майя (Краснодар).

Среди девушек до 16 лет первое место Лаквитава Сарида (Сухум).

Среди юношей до 16 лет первое место Турков Богдан (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными Призами, а также ценными призами имени Героев Абхазии, выходцев из героического села Тамыш Зантария Астана, Зантария Аслана, Зантария Даура и Зантария Степана.

Коллектив кемпинга «Тамыш-Village» создал все условия для проведения соревнования. Были предоставлены просторные, удобные, теплые залы. Дети и родители чувствовали себя комфортно.

Фестиваль «Абхазия. ТАМЫШ-VILLAGE 2024» ежегодный и обязательно состоится в 2025 году.

Прочитано 43 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 21:07

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