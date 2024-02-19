НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА СУХУМА ВЕДЕТСЯ ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ . В Абхазии начались активные работы по реконструкции международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба, об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы президента Абхазии. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал Аслану Бжания, что на территории аэропорта инвестором ведется демонтаж зданий, строительная техника и рабочие кадры должны быть завезены в страну в ближайшее время. Президент распорядился предоставить ему план-график строительных работ.

Конкурс на реконструкцию аэропорта Сухума выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие» в конце октября 2023 года, с ней было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. В рамках проекта планируется восстановить для гражданских авиарейсов аэродром Сухума.

Российский инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу длиной 3100 м и шириной 45 м, рулежную дорожку и часть перрона, установит на аэродроме необходимое оборудование для приема современных российских и иностранных самолетов, говорится в сообщении. Помимо обновления аэродромной инфраструктуры планируется строительство нового пассажирского терминала аэропорта и обновление исторического здания. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1300 пассажиров в час. Аэропорт должен открыться не позднее 31 марта 2025 года, инвестиции в проект — восемь миллиардов рублей.

Аэропорт Сухума принимал летом до пяти тысяч пассажиров в сутки. Он находится в 18 километрах от Сухума рядом с селом Бабушара, он был построен в 1960-е годы, а закрыт в 1993 году. Воздушная гавань принимала в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Ранее руководство Абхазии обещало, что аэропорт откроется к январю 2024 года.

Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродрома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование. Соглашение действует в течение 49 лет, особый налоговый режим для инвестора – 25 лет, часть льгот сохранится на весь срок соглашения. При этом инвестор будет платить подоходный и земельный налог, а также выплаты в фонды.

Абхазия также обеспечивает инвестору специальный режим энергоснабжения. В 2023 году государство должно предоставить 1,5 мегаватта, а в 2024 году – еще четыре мегаватта, для чего будут отремонтированы две подстанции «Агудзера» и «Дранда». Кроме этого, абхазская сторона берет на себя обязательство по реконструкции подъездной дороги к аэропорту.

О том, кто выступает инвестором, не сообщается.