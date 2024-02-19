ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Аслан Бжания провёл рабочее совещание, посвящённое обсуждению актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны. На встрече присутствовали руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, его заместители и члены правительства.

Основные темы совещания касались реализации программы восстановления международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба, анализа текущей ситуации на топливном рынке, а также развития физической культуры и спорта в стране.

Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал Президенту о том, что на территории аэропорта инвестором ведется демонтаж зданий и строительная техника и рабочие кадры должны быть завезены в страну в ближайшее время. Президент распорядился предоставить ему план-график строительных работ.

Ситуация на топливном рынке также была тщательно проанализирована. Президент дал ряд поручений по стабилизации рынка и обеспечению доступности топлива для населения и участников топливного рынка страны.

Важной частью совещания стало обсуждение президентской программы развития физической культуры и спорта.

Министр просвещения Инал Габлия доложил о планах оборудования общеобразовательных учреждений Абхазии спортивными площадками.

«До конца сентября текущего года в рамках Программы большинство школ Абхазии будут обеспечены спортивным инвентарем для занятий спортом на свежем воздухе», – сообщил министр.

Президент поручил Габлия взять этот вопрос под личный контроль, подчеркнув важность развития спорта и физической культуры среди молодёжи.

Об этом сообщает сайт главы государства.