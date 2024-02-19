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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 21:13
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ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провёл рабочее совещание, посвящённое обсуждению актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны. На встрече присутствовали руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, его заместители и члены правительства.

Основные темы совещания касались реализации программы восстановления международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба, анализа текущей ситуации на топливном рынке, а также развития физической культуры и спорта в стране.

Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал Президенту о том, что на территории аэропорта инвестором ведется демонтаж зданий и строительная техника и рабочие кадры должны быть завезены в страну в ближайшее время. Президент распорядился предоставить ему план-график строительных работ.

Ситуация на топливном рынке также была тщательно проанализирована. Президент дал ряд поручений по стабилизации рынка и обеспечению доступности топлива для населения и участников топливного рынка страны.

Важной частью совещания стало обсуждение президентской программы развития физической культуры и спорта.

Министр просвещения Инал Габлия доложил о планах оборудования общеобразовательных учреждений Абхазии спортивными площадками.

«До конца сентября текущего года в рамках Программы большинство школ Абхазии будут обеспечены спортивным инвентарем для занятий спортом на свежем воздухе», – сообщил министр.

Президент поручил Габлия взять этот вопрос под личный контроль, подчеркнув важность развития спорта и физической культуры среди молодёжи.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 36 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 21:17

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