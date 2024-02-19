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Абхазия Информ

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 19 февраля 2024 21:19
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СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ. Спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия прошли по спортивной дисциплине «марш-бросок на 5 км» в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2024 год. Соревнования среди воинских частей и отдельных подразделений ВС на базе артиллерийской группы.

Марш-бросок по пересеченной местности проходил с полной выкладкой. Каждый военнослужащий выполнял упражнение в военной форме, с автоматом с пристегнутым магазином, подсумком с тремя магазинами, в шлеме и с противогазом.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, второе место – команда 1-го отдельного мотострелкового батальона, третьими к финишу пришла команда комендантской роты Генштаба.

Прочитано 38 раз Последнее изменение Понедельник, 19 февраля 2024 21:20

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