СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 19 февраля 2024. Абхазия-Информ . Спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия прошли по спортивной дисциплине «марш-бросок на 5 км» в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2024 год. Соревнования среди воинских частей и отдельных подразделений ВС на базе артиллерийской группы.

Марш-бросок по пересеченной местности проходил с полной выкладкой. Каждый военнослужащий выполнял упражнение в военной форме, с автоматом с пристегнутым магазином, подсумком с тремя магазинами, в шлеме и с противогазом.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, второе место – команда 1-го отдельного мотострелкового батальона, третьими к финишу пришла команда комендантской роты Генштаба.