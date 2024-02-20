НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. Запрещенное вещество было обнаружено по месту проживания Заракуа Джона Котэвича, 1969г.р. сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД по Очамчырскому району в результате проведения оперативных мероприятий. Изъято более 19 граммов хранимого в стеклянной и пластиковой таре наркотического средства «марихуана».
Также при обследовании жилища последнего изъяты три единицы огнестрельного оружия – охотничье ружьё модели «Akkar» 12-го калибра, винтовка конструкции «Мосина» калибра 7,62г мм и пистолет модели «Sig Sauer P-226» калибра 9х19 мм, боеприпасы к ним и 15 разнокалиберных патронов.
Расследование в рамках возбуждённого в отношении гражданина Заракуа уголовного дела по ч.2 ст. 223 и ч.1 ст. 217 УК РА проводит следственная группа Очамчырского РОВД. Подозреваемому на период проведения расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
Об этом сообщает сайт МВД.
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