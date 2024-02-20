В ХОДЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СУХУМЕ ВЫЯВЛЕНО 87 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. Рейдовое профилактическое мероприятие проходило под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут. Сотрудники УГАИ и оперативных подразделений МВД провели рейд по всей республике, особый упор делая на столицу – Сухум.
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В ходе рейда 19 февраля выявлено 20 автотранспортных средств, нарушивших нормы тонирования ветровых стекол, всем автовладельцам выписан штраф, нарушения устранены на месте.
Ситуация на дорогах остается непростой. Причиной тому ряд факторов, среди которых основное – пренебрежение водителями правилами дорожного движения, это нарушение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии, а также рост числа автотранспортных средств и водителей на дорогах. Только в 2023 году, по данным РЭО водительские удостоверения получили 1872 человека.
Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. Итогом деятельности правоохранителей стали 87 протоколов за нарушение правил дорожного движения.
Девять водителей лишены прав на полгода за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Рейдовые мероприятия будут продолжены до минимизации нарушений ПДД. Основной целью мероприятий является спасение жизни граждан и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Об этом сообщает сайт МВД.
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