ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ . В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, первый замгенпрокурора Дамир Квициния, Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, начальник следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава и представители Палаты адвокатов Абхазии.

Участники заседания обсудили проект закона «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Республики Абхазия». Им предусматривается внесение изменений в статью Уголовного Кодекса Республики Абхазия, связанную с клеветой.

«Каждый гражданин Республики Абхазия имеет право на свободу частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства. Действующая редакция статьи 124 Уголовного кодекса Республики Абхазия, предусматривающая уголовную ответственность за клевету, как показывает следственная и судебная практика, вызывает сложности в доказывании, в связи с чем предлагается в диспозиции части 1 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Абхазия заменить слова «распространение заведомо ложных сведений» на «недостоверные сведения», а также дополнить указанную норму примечанием, устанавливающим освобождение лица от уголовной ответственности в случае опровержения распространенных им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, при наличии согласия потерпевшего», – говорится в пояснительной записке..

Также авторами законопроекта предлагается предусмотреть уголовную ответственность за клевету, исключение такого вида наказания как «исправительные работы» и увеличение размера штрафа.

По итогам обсуждения и последующего голосования члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения этого законопроекта на заседании сессии Парламента.

В ходе заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». Он предполагает наделить этнических абхазов (абаза), прямых потомков беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века, правом на восстановление абхазской фамилии.

Члены комитета единогласно приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.