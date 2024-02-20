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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

Новости Вторник, 20 февраля 2024 19:08
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел очередное совещание по вопросам неотложных ремонтных работ в Бедийском православном храме и согласования эскизного проекта строительства будущего здания Национальной картинной галереи.

На встрече, в которой приняли участие и.о. министра культуры Динара Смыр, начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия, директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания, гендиректор РУП «Абхазстрой» Руслан Тванба, главный архитектор Сухума Давид Эшба и руководитель строительно-подрядной организации Рустам Цвейба, подробно были обсуждены варианты пространственной несущей конструкции покрытия храма с учетом необходимости установки нового технологически сложного и большого каменного купола. При этом специалисты по охране наследия и строители исходили из нынешнего состояния храмового сооружения в целом.

Премьер-министр поручил завершить согласование подходов к решению проблемы и представить окончательные предложения.

Участники совещания обсудили эскизный проект строительства Национальной картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме, который по заказу правительства был выполнен в конце 2013 года. С учетом изменившихся обстоятельств Александр Анкваб предложил учесть замечания руководства галереи и Госуправления охраны историко-культурного наследия по корректировке эскиза, на основе которого будет разработан окончательный проект. Он предусматривает архитектурное сочетание уже существующего объекта историко-культурного наследия и современного здания.

«Важно, чтобы были найдены архитектурные решения, соответствующие поставленным целям», – подчеркнул Александр Анкваб.

При этом, для обозначения периметра строительной площадки, было дано поручение установить соответствующее ее ограждение.

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