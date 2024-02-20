В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел очередное совещание по вопросам неотложных ремонтных работ в Бедийском православном храме и согласования эскизного проекта строительства будущего здания Национальной картинной галереи.
Премьер-министр поручил завершить согласование подходов к решению проблемы и представить окончательные предложения.
Участники совещания обсудили эскизный проект строительства Национальной картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме, который по заказу правительства был выполнен в конце 2013 года. С учетом изменившихся обстоятельств Александр Анкваб предложил учесть замечания руководства галереи и Госуправления охраны историко-культурного наследия по корректировке эскиза, на основе которого будет разработан окончательный проект. Он предусматривает архитектурное сочетание уже существующего объекта историко-культурного наследия и современного здания.
«Важно, чтобы были найдены архитектурные решения, соответствующие поставленным целям», – подчеркнул Александр Анкваб.
При этом, для обозначения периметра строительной площадки, было дано поручение установить соответствующее ее ограждение.
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