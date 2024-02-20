В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. 6 марта 2024 исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося абхазского и русского писателя Фазиля Искандера. 5 марта в 19:00 в РУСДРАМе состоится вечер, посвященный этой дате.
Для жителей и гостей столицы Русский театр драмы им. Ф. Искандера подготовил увлекательную программу, посвященную юбиляру:
– фрагменты спектаклей объединенных смысловой канвой юбилейного вечера;
– спектакли «Широколобый»; «Кролики и удавы»; «Софичка»; «Игроки»; «Рассказ Мула старого Хабуга»
– воспоминания о Ф. Искандере, поэзия Ф. Искандера, высказывания писателя в исполнении актеров театра
– песни на стихи Ф. Искандера.
В юбилейном вечере примет участие вся труппа театра.