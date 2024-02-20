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Абхазия Информ

ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 20 февраля 2024 19:18
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ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. 21 февраля (среда) с 12:00 до 17:00 и 22 февраля (четверг) с 10:00 до 16:45 в консульском пункте в г. Гагра (районное отделение милиции) будет производиться прием документов на оформление российского пятилетнего загранпаспорта и выдача готовых российских загранпаспортов.

Для получения готового документа необходимо предварительно направить заявку по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Выдача загранпаспортов производится только при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. Загранпаспорта несовершеннолетних выдаются их родителям только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 20 февраля 2024 19:19

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