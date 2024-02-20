Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ . Завершены ремонтные работы самого старого водовода Гудаутского района, проведенного в 1962 году, который был частично разрушен и получил серьезный ущерб в результате обвала скалы.

Совместными силами МУП «Водоканал» и ДРСУ Гудаутского района была обнаружена и исправлена поломка трубы. В связи со сложностью рельефа, подход к водопроводной трубе был затруднен. Для того, чтобы обнаружить поломку, было принято решение изменить русло реки. После обнаружения проблемы была произведена замена 6-и метровой трубы, диаметром 500 мм.

Время проведения работ заняло до 5 дней, работы велись в ускоренном режиме, при максимальном количестве задействованной техники.

На протяжении 10 дней без водоснабжения оставались порядка трехсот семей Гудаутского района: Лыхны (Алгыт), район вокзала, а также района Гагрского шоссе.

И.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа поблагодарил за оперативную и слаженную совместную работу МУП «Водоканал», работников ДРСУ, Администрацию села Лыхны, а также руководителя ДСК Меладзе Георгия Георгиевича за безвозмездное оказание помощи с техникой.