ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ САМОГО СТАРОГО ВОДОВОДА ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. Завершены ремонтные работы самого старого водовода Гудаутского района, проведенного в 1962 году, который был частично разрушен и получил серьезный ущерб в результате обвала скалы.
Время проведения работ заняло до 5 дней, работы велись в ускоренном режиме, при максимальном количестве задействованной техники.
На протяжении 10 дней без водоснабжения оставались порядка трехсот семей Гудаутского района: Лыхны (Алгыт), район вокзала, а также района Гагрского шоссе.
И.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа поблагодарил за оперативную и слаженную совместную работу МУП «Водоканал», работников ДРСУ, Администрацию села Лыхны, а также руководителя ДСК Меладзе Георгия Георгиевича за безвозмездное оказание помощи с техникой.