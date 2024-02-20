ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ . В Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы», в преддверии Дня защитника Отечества прошел II-ой Республиканский шахматный турнир среди команд министерств, ведомств Абхазии, а также российских организаций, расположенных на территории нашей республики.

В турнире приняли участие 16 команд: министерств обороны, просвещения, здравоохранения, культуры, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Абхазского государственного университета, Администрации города Сухум, Сухумского физико-технического института, КСОРС, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.