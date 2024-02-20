 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Новости Вторник, 20 февраля 2024 19:22
Оцените материал
(0 голосов)
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы», в преддверии Дня защитника Отечества прошел II-ой Республиканский шахматный турнир среди команд министерств, ведомств Абхазии, а также российских организаций, расположенных на территории нашей республики.

В турнире приняли участие 16 команд: министерств обороны, просвещения, здравоохранения, культуры, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Абхазского государственного университета, Администрации города Сухум, Сухумского физико-технического института, КСОРС, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме и Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 20 февраля 2024 19:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ САМОГО СТАРОГО ВОДОВОДА ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.