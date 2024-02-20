ОТЧЁТ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ О РАБОТЕ ВЕДОМСТВА ЗА 2023 ГОД

«Минувший год был весьма плодотворным. Нами разработан ряд необходимых организационно-распорядительных документов, направленных на совершенствование деятельности министерства юстиции и обеспечение более эффективного взаимодействия отделов аппарата и руководства структурных и подведомственных ему организаций», – сообщил Анри Барциц.

По словам министра, в 2023 году продолжилась напряжённая работа по преобразованию и усовершенствованию деятельности Службы судебных исполнителей, а также по обеспечению более эффективной организации её деятельности.

Анри Барциц отметил, что наблюдалась тенденция увеличения числа индивидуальных предпринимателей.

«За отчётный период было зарегистрировано 580 юридических лиц (510 – в 2022 году) и 1291 физическое лицо (1251 – в 2022 год). Внесены записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 33, об изменениях 17», – поделился статистикой министр.

В 2023 году в Абхазии зарегистрировано два средства массовой информации, из них один интернет-сайт и один журнал, а также выданы три лицензии на вещание.

Президент попросил подробнее рассказать о новшествах, введенных в ведомстве, и о том, насколько они себя оправдали. В частности, речь шла о терминалах для оплаты госпошлины, которые были установлены в нотариальных конторах города Сухум.

«Один из банков Абхазии помог нам в установке аппаратов, которые должны были значительно помочь гражданам при совершении ими нотариальных действий. Однако возникла опасность утечки личных данных, ввиду несовершенного программного обеспечения. Сейчас мы ищем пути разрешения этого вопроса, стараясь при этом свести все риски к нулю», – рассказал о ситуации министр.

Глава государства поинтересовался о поступлениях в бюджет.

«В 2023 году по кодам бюджетной классификации доходов, администрируемых Министерством юстиции Республики Абхазия, поступления составили 53 073 530 рублей, из них большая часть – государственная пошлина за удостоверение (составление проектов) договоров – 43 416 214 рублей»,ы – поделился Анри Барциц.

В ведомстве уделяют большое внимание кадровой политике.

«Важно повышать квалификацию отдельно взятого человека, – констатировал министр и рассказал о наиболее значимых в этом плане событиях, имевших место в 2023 году. – Сотрудники Министерства юстиции совместно с сотрудниками МИД Абхазии прошли курсы повышения квалификации в Дипломатической Академии МИД России по направлениям «Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский» и «Управление внешними связями: российский опыт».

Занятия проводились профессорско-преподавательским составом Академии и приглашенными экспертами МИД и других ведомств России. В завершении курсов сотрудникам Минюста М. Э. Еник и Э. Л. Трапш были вручены сертификаты об их окончании.

Также, сотрудники Министерства юстиции завершили образовательную программу курсов повышения квалификации, где образовательным провайдером выступил Северо-Кавказский федеральный университет. Участниками освоены курсы по программам «Государственная гражданская служба: правовые основы и профессиональные компетенции деятельности служащего» и «Эффективное государственное управление». В завершении курсов сотрудникам Минюста Э. Сангулия; К. Кварчия; К. Барциц; А. Гунба; А. Логинову; Ю. Мамацевой; А. Тванба были выданы удостоверения о повышении квалификации».

С 11 по 13 мая 2023 года руководство Министерства юстиции Республики Абхазия по приглашению Министра Юстиции Российской Федерации К.А.Чуйченко приняло участие в XI Петербургском международном юридическом форуме. Основная тема ПМЮФ-2023 и тема пленарного заседания – «Суверенитет в праве».

17 октября 2023 года заместитель министра юстиции Республики Абхазия Э.Л. Лакербая принял участие в заседании рабочей группы по вопросам реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства двух стран.

В завершении Аслан Бжания поблагодарил министра юстиции за проделанную работу и призвал к достижению поставленных целей в 2024 году.

Об этом сообщает сайт президента.