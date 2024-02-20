ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ. В Администрации президента Абхазип при участии президента Аслана Бжания состоялась встреча с членами Общественной палаты, в рамках которой были затронуты актуальные вопросы общественно-политической жизни страны. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, представители руководства СГБ и члены правительства.
Основной вопрос повестки дня – обсуждению проекта Закона Республики Абхазия «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента».
На вопросы членов Общественной палаты относительно целей и задач данного законопроекта, соответствия его фундаментальным нормам Конституции Республики Абхазия и ряд других суждений отвечали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр юстиции Анри Барцыц, министр иностранных дел Инал Ардзинба, председатель СГБ Темур Ахиба.
Совещание прошло в конструктивном ключе, участники обменялись мнениями относительно законопроекта.
Об этом сообщает сайт президента.
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