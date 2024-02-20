АЖД: ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПОКАЗАТЕЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В АБХАЗИЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ

Сухум. 20 февраля 2024. Абхазия-Информ . О показателях грузоперевозок за последние пять лет «Апсны.Иахьа» проинформировал гендиректор РУП "АЖД" Арсоу Читанава. Показатели грузоперевозок в Республику Абхазия растут с каждым годом, этому способствуют: улучшение качества инфраструктуры ж/д, приобретение локомотивов, укрепление сотрудничества с коллегами железнодорожниками из РФ.

Так за 2019 год в страну прибыло 6523 вагона общим весом 438 119 тонн.

В 2020 году в страну прибыло 3517 вагонов общим весом 216 234 тонн. (прим. год распространения коронавирусной инфекции).

В 2021 году в страну прибыло 7057 вагонов общим весом 455 408 тонн.

В 2022 году в страну прибыло 11902 вагонов общим весом 796 421 тонн.

В 2023 году в страну прибыло 13 614 вагонов общим весом 912 716 тонн.

В основном в республику перевозят, строительные материалы, ГСМ, уголь, пищевую промышленность, напитки.

Арсоу Читанава также отметил, что в этом году запланирован ряд работ, которые позволят увеличить пропускную способность абхазской железной дороги.