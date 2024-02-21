АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Дмитрия Иосифовича Гулия и в торжественном собрании, посвященным 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы.

Почтить память Народного поэта пришли вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, депутаты Парламента, члены правительства, представители творческой и научной интеллигенции, общественность, школьники.

В сквере перед Абхазской государственной филармонией им. Р. Гумба состоялся торжественный митинг, посвященный 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа.

Выступая на митинге, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сказал:

«Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня сюда, чтобы отдать дань памяти патриарху абхазской литературы. Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического события, события, имеющего огромное значение для духовной культуры абхазского народа.

Сегодня мы отмечаем не просто день рождения Дмитрия Гулиа. Весь 2024 год указом президента страны объявлен годом Дмитрия Гулиа. Уже состоялось несколько заседаний государственной комиссии по организации и проведению юбилейных мероприятий. В течение всего года будут проводиться различные мероприятия, встречи, выставки, поэтические вечера, посвященные великому человеку.

Невозможно переоценить роль Дмитрия Гулиа в истории, культуре и науке Абхазии. Вся жизнь Дмитрия Иосифовича была посвящена служению своему народу, сохранению и развитию абхазского языка».

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа назвал 2024 год, объявленный Годом Дмитрия Гулиа, большим всенародным праздником.

«Исполнилось 150 лет со дня рождения основоположника абхазского художественного слова, духовного лидера, просветителя Дмитрия Гулиа. Очень верно, что своим указом Аслан Бжания объявил 2024 год годом Гулиа, – сказал он. – Дмитрий Гулиа заложил основы литературной речи. Создав абхазский алфавит и азбуку, он открыл путь к просвещению абхазов».

Вице-президент Бадра Гунба, возглавляющий госкомиссию по проведению юбилейных мероприятий, сказал: «Это очень значимая дата для народа Абхазии. В этом году у нас запланировано большое количество памятных праздничных мероприятий. Это и театрализованные представления, выставки, конференции, творческие вечера и многое другое В этом году также исполняется 105 лет газете «Апсны», а Дмитрий Гулиа являлся ее первым редактором».

Главный редактор журнала «Алашара» Анатолий Лагулаа прочитал стихотворение Дмитрия Гулиа «Сыԥсадгьыл».

В завершение митинга стихи патриарха абхазской литературы прочитали ученики сухумских школ.