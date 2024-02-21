2024 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА
Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. В честь празднования 150-летия со дня рождения выдающегося деятеля абхазской культуры и литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, объявляющий 2024 год в Республике Абхазия Годом Д.И. Гулиа.
В указе, в частности, говорится:
«В знак высочайшей общественной значимости – 150-летия со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы, писателя, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа постановляю: объявить 2024 год в Республике Абхазия Годом имени Д.И. Гулиа».
Дмитрий Гулиа – патриарх абхазской литературы, писатель, поэт и политический деятель, оставил неизгладимый след в истории абхазского народа, внеся значительный вклад в развитие абхазской культуры и литературы. Его труды, посвященные исследованию абхазской истории, культуры, языка и народных традиций, создал фундамент для развития абхазской письменной литературы.
Подписание указа о проведении Года имени Д.И. Гулиа – дань уважения к наследию великого деятеля и напоминание о важности сохранения и развития абхазской культуры и литературы для будущих поколений.
Аслан Бжания отметил, что празднование юбилея Дмитрия Гулиа является важным событием для всей страны, подчеркивая высокую общественную значимость его вклада в культурное наследие Абхазии
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