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Абхазия Информ

2024 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА

Новости Среда, 21 февраля 2024 13:31
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2024 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. В честь празднования 150-летия со дня рождения выдающегося деятеля абхазской культуры и литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, объявляющий 2024 год в Республике Абхазия Годом Д.И. Гулиа.

В указе, в частности, говорится:

«В знак высочайшей общественной значимости – 150-летия со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы, писателя, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа постановляю: объявить 2024 год в Республике Абхазия Годом имени Д.И. Гулиа».

Дмитрий Гулиа – патриарх абхазской литературы, писатель, поэт и политический деятель, оставил неизгладимый след в истории абхазского народа, внеся значительный вклад в развитие абхазской культуры и литературы. Его труды, посвященные исследованию абхазской истории, культуры, языка и народных традиций, создал фундамент для развития абхазской письменной литературы.

Подписание указа о проведении Года имени Д.И. Гулиа – дань уважения к наследию великого деятеля и напоминание о важности сохранения и развития абхазской культуры и литературы для будущих поколений.

Аслан Бжания отметил, что празднование юбилея Дмитрия Гулиа является важным событием для всей страны, подчеркивая высокую общественную значимость его вклада в культурное наследие Абхазии

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 13:34

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