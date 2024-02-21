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Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
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декабря 18 2023
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО ГОСКОМСПОРТА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА «ИГРЫ БУДУЩЕГО»

Новости Среда, 21 февраля 2024 13:36
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РУКОВОДСТВО ГОСКОМСПОРТА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА «ИГРЫ БУДУЩЕГО»

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и его заместитель Беслан Карчава по приглашению Министерства спорта России прибыли в Татарстан для участия в церемонии открытия первых в истории международных «Игр будущего».

В международном аэропорту Казани их встретили представители местных органов власти и девушки в национальных костюмах с хлебом и солью.

«Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. В турнире будут участвовать 282 международные команды из более 100 стран. Соревноваться в Казани будут более 2 000 спортсменов.

«Игры Будущего» – инновационный международный турнир из 21 дисциплины, которые объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях – фиджитал (physical + digital) – и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 13:38

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