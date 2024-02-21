РУКОВОДСТВО ГОСКОМСПОРТА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА «ИГРЫ БУДУЩЕГО»

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ . Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и его заместитель Беслан Карчава по приглашению Министерства спорта России прибыли в Татарстан для участия в церемонии открытия первых в истории международных «Игр будущего».

В международном аэропорту Казани их встретили представители местных органов власти и девушки в национальных костюмах с хлебом и солью.

«Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. В турнире будут участвовать 282 международные команды из более 100 стран. Соревноваться в Казани будут более 2 000 спортсменов.

«Игры Будущего» – инновационный международный турнир из 21 дисциплины, которые объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях – фиджитал (physical + digital) – и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.