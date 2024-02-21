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Абхазия Информ

ДЕТЯМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Новости Среда, 21 февраля 2024 13:39
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ДЕТЯМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. Панчулидзе Мария, Ардзинба Самей и Смыр Алан вновь нуждаются в нашей помощи. Все трое детей абсолютно разные, но их объединяет один общий диагноз –задержка психоречевого развития. Помимо вышеизложенного заболевания, у Марии поражение ЦНС и ДЦП. С самого детства девочка проходит курсы лечения и реабилитации.

У Алана Смыр, помимо задержки психоречевого развития, наблюдается атипичный аутизм.

В 2023 году, благодаря поддержке неравнодушных людей, Мария, Алан и Самей смогли пройти курс психолого-коррекционной помощи и реабилитации по индивидуальной программе в Детском нейрореабилитационном центре «Импульс» (г.Сочи). Реабилитация ребят прошла успешно, но чтобы в их развитии был прогресс, им необходимо постоянно заниматься со специалистами.

Марию, Алана и Самея готовы вновь принять в Детском нейро-реабилитационом центре «ИМПУЛЬС». Данный центр работает с детьми, имеющими особенности развития. Многие нарушения в работе нервной системы хорошо корректируются при ранней диагностике, потому, медлить нельзя.

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Сейчас разработана индивидуальная программа коррекции и реабилитации на основании диагноза и заключения диагностики. В программу реабилитации, к примеру, войдут такие услуги, как: АРТ-терапия, сенсорная интеграция, АФК, занятия с логопедом-дефектологом, с клиническим психологом, нейрокоррекция, флортайм и многое другое.

В центре «Импульс» уже готовы принять детей, но сумма для семей неподъемная. Общая стоимость лечения и проживания всех троих, составляет 609тыс. 400руб.

Родители, которые только и мечтают о том, чтобы их дети выросли жизнерадостными и здоровыми, обращаются с призывом о поддержке и помощи.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме детей.

Родители будут благодарны любой вашей поддержке и пожертвованиям.

Помочь можно следующими способами:

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод: «Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если вы в России/за рубежом:

Сбербанк: 5469380061190608 (руб.).

ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

О других способах помощи можно узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 14:00

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