ДЕТЯМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ
Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. Панчулидзе Мария, Ардзинба Самей и Смыр Алан вновь нуждаются в нашей помощи. Все трое детей абсолютно разные, но их объединяет один общий диагноз –задержка психоречевого развития. Помимо вышеизложенного заболевания, у Марии поражение ЦНС и ДЦП. С самого детства девочка проходит курсы лечения и реабилитации.
У Алана Смыр, помимо задержки психоречевого развития, наблюдается атипичный аутизм.
В 2023 году, благодаря поддержке неравнодушных людей, Мария, Алан и Самей смогли пройти курс психолого-коррекционной помощи и реабилитации по индивидуальной программе в Детском нейрореабилитационном центре «Импульс» (г.Сочи). Реабилитация ребят прошла успешно, но чтобы в их развитии был прогресс, им необходимо постоянно заниматься со специалистами.
Марию, Алана и Самея готовы вновь принять в Детском нейро-реабилитационом центре «ИМПУЛЬС». Данный центр работает с детьми, имеющими особенности развития. Многие нарушения в работе нервной системы хорошо корректируются при ранней диагностике, потому, медлить нельзя.
Сейчас разработана индивидуальная программа коррекции и реабилитации на основании диагноза и заключения диагностики. В программу реабилитации, к примеру, войдут такие услуги, как: АРТ-терапия, сенсорная интеграция, АФК, занятия с логопедом-дефектологом, с клиническим психологом, нейрокоррекция, флортайм и многое другое.
В центре «Импульс» уже готовы принять детей, но сумма для семей неподъемная. Общая стоимость лечения и проживания всех троих, составляет 609тыс. 400руб.
Родители, которые только и мечтают о том, чтобы их дети выросли жизнерадостными и здоровыми, обращаются с призывом о поддержке и помощи.
Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме детей.
Родители будут благодарны любой вашей поддержке и пожертвованиям.
Помочь можно следующими способами:
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод: «Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если вы в России/за рубежом:
Сбербанк: 5469380061190608 (руб.).
ТИНЬКОФФ: 5536913792209146
О других способах помощи можно узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50
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