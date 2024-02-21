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Абхазия Информ

17 МАРТА В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Среда, 21 февраля 2024 13:53
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17 МАРТА В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. 17 марта в Абхазии будут проводиться выборы Президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия. Для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт гражданина России (внутренний или заграничный).

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:

Сухум

ул. Картозия, д. 7, здание средней школы № 5 (избирательный участок № 8002);

ул. Эшба, д. 164, здание Государственной миграционной службы Республики Абхазия (избирательный участок № 8422);

ул. Дзидзария, д. 56, здание Медицинского колледжа (избирательный участок № 8424);

ул. Аршба, д. 56, здание Сухумского государственного колледжа (избирательный участок № 8430);

ул. Лакоба, д. 111, здание Национальной библиотеки (избирательный участок № 8001);

просп. Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10 (избирательный участок № 8000);

ул. Акиртава, д. 32, здание средней школы № 14 (избирательный участок № 8003).

Гагрский район

Гагра, пр. Ардзинба, д. 84, здание дома культуры (избирательный участок № 8005);

Гагра, ул. Абазгаа, д. 55/3, здание Гуманитарно-промышленного техникума (избирательный участок № 8431);

Цандрыпш, ул. Ленина, д. 8, здание средней школы № 1 (избирательный участок № 8004);

Пицунда, здание городской Администрации (избирательный участок № 8006);

Бзыпта, ул. Эшба, д. 47а, здание сельской Администрации (избирательный участок № 8007).

Гудаутский район

Гудаута, ул. 23 июля, д. 2, здание средней школы № 2 (избирательный участок № 8019);

Блабырхуа, здание администрации села (избирательный участок № 8442);

Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, здание средней школы (участок № 8008);

Лыхны, здание средней школы (избирательный участок № 8397);

Приморское, здание средней школы (избирательный участок № 8444);

Новый Афон, ул. Ладария, д. 3, здание дворца молодежи (избирательный участок № 8405).

Сухумский район

Эшера, ул. Братьев Эзугбая 4-й тупик, д. 2, здание сельской Администрации (избирательный участок № 8415);

Гумиста, здание средней школы (избирательный участок № 8445).

Гулрыпшский район

Мачара, здание дома культуры (избирательный участок № 8447);

Агудзера, ул. Курчатова, д. 24, здание дома культуры (избирательный участок № 8419);

Дранда, Абжуйское ш., здание средней школы (избирательный участок № 8420).

Очамчырский район

Очамчыра, ул. Чанба, д. 56, здание школы-интерната № 1 (избирательный участок № 8434);

Адзюбжа, здание средней школы (избирательный участок № 8427);

Кутол, здание сельской Администрации (избирательный участок № 8448);

Члоу, здание дома культуры (избирательный участок № 8449);

Акуаскиа, здание средней школы, (избирательный участок № 8435).

Ткуарчалский район

Ткуарчал, просп. Свободы, д. 26, здание дома культуры (избирательный участок № 8437).

Галский район

Гал, ул. Леона, д. 1, здание дома культуры (избирательный участок № 8443).

Подробная информация о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации доступна на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 14:00

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