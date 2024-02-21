БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЁННОМ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА

В рамках вечера были зачитаны стихотворения Д. Гулия, собравшиеся поделились воспоминаниями, фактами из жизни и творческими достижениями народного поэта. Украшением вечера стало чтение стихотворения «Сыԥсадгьыл» юным правнуком Дмитрия Гулиа.

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ . Вице-президент Бадра Гунба принял участие в вечере памяти в литературно-мемориальном музее им. Д. Гулиа, посвящённом 150-летию со дня рождения Народного поэта, патриарха абхазской литературы.

Бадра Гунба в своём выступлении подчеркнул, что Д. Гулиа, посвятивший всю свою жизнь служению народу, развитию абхазского языка и культуры, занимает особое место в истории страны. Вице-президент напомнил об ответственности перед именем Д.Гулиа и о необходимости сохранения его бесценного культурного наследия.

Бадра Гунба, будучи также председателем Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий по случаю 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия газеты «Аԥсны», сообщил участникам вечера о мероприятиях, которые будут проводиться на протяжении всего года.

Согласно указу Президента, 2024 год в Республике Абхазия объявлен Годом Д.И. Гулиа.

Об этом сообщает сайт президента.