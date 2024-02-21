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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ЛЕВАРСЫ БУТБА

Новости Среда, 21 февраля 2024 17:33
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ЛЕВАРСЫ БУТБА

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. На культурно-деловой платформе «Гума» открылась однодневная выставка работ абхазского художника Леварсы Бутба из частных коллекций.   На выставке представлено 32 репродукции, десять   живописных полотен и один плакат.

В экспозицию вошли: афиша к спектаклю Абхазского драмтеатра им. С. Чанба «Самоубийца» из коллекции Вячеслава Чирикба; «Портрет художника Зураба Ачба» из коллекции Зураба Смыр; «Сухумская набережная» из коллекции Лолиты Гумба; «Сухумская набережная» из коллекции Анны Ашуба; «Сухумская набережная» из коллекции Хиблы Возба; « Детский мир» из коллекции Камы Джопуа; и «Вилла Алоизи» из коллекции Алмаса Джапуа и др.

Открывая выставку, руководитель культурно-деловой платформы «Гума» Хибла Возба приветствовала гостей: «Сегодня у нас проводится уже вторая выставка, посвященная выдающемуся абхазскому художнику Леварсе Бутба. К этой выставке мы готовились с особым трепетом. Два года назад здесь проходила первая его выставка. На тот момент зрителям было представлено около 30 работ художника. К сожалению, часть работ, которые хранились в Национальной картинной галерее, сгорела, но мы с вами имеем возможность по крупицам собирать его картины и организовывать выставки, чтобы полюбоваться ими».

Возба выразила благодарность коллекционерам, которые передали свои работы на сегодняшнюю выставку.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 17:35

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