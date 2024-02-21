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Абхазия Информ

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ

Новости Среда, 21 февраля 2024 18:46
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ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. В посольстве Абхазии в Сирии состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али с председателем Совета директоров Черкесской благотворительной ассоциации в Сирийской Арабской Республике Гассаном Шоура

В ходе встречи стороны обсудили механизм сотрудничества между посольством Абхазии в Дамаске и Черкесской ассоциацией по проведению совместных мероприятий в различных сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Мухаммед Али высоко оценил роль черкесской общины в сирийском обществе и подчеркнул, что они являются неотъемлемой частью социальной структуры Сирии.

Посол также выразил благодарность руководству ассоциации за усилия в благотворительной, социальной и медицинской деятельности в соответствии с целями, которые ассоциация стремится реализовать.

Гассан Шоура от своего имени и от имени черкесской общины поздравил посла с назначением на ответственную должность и вручил ему почетную плакетку Черкесской ассоциации, пожелав успехов в работе.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 18:59

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