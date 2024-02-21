ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ
Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. В посольстве Абхазии в Сирии состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али с председателем Совета директоров Черкесской благотворительной ассоциации в Сирийской Арабской Республике Гассаном Шоура
В ходе встречи стороны обсудили механизм сотрудничества между посольством Абхазии в Дамаске и Черкесской ассоциацией по проведению совместных мероприятий в различных сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Мухаммед Али высоко оценил роль черкесской общины в сирийском обществе и подчеркнул, что они являются неотъемлемой частью социальной структуры Сирии.
Посол также выразил благодарность руководству ассоциации за усилия в благотворительной, социальной и медицинской деятельности в соответствии с целями, которые ассоциация стремится реализовать.
Гассан Шоура от своего имени и от имени черкесской общины поздравил посла с назначением на ответственную должность и вручил ему почетную плакетку Черкесской ассоциации, пожелав успехов в работе.
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