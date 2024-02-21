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ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 21 февраля 2024 19:08
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры республики Абхазия». За вклад в развитие и популяризацию национальной литературы и культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры республики Абхазия»

Абхазоу Вахтангу Владимировичу,

Бигуаа Вячеславу Акакиевичу,

Венедиктовой Надежде Юрьевне,

Квициния Гунде Сергеевне,

Кутарба Хари Хайатиевичу,

Ломия Геннадию Шаликовичу,

Начкебиа Дауру Капитоновичу,

Сакания Гунде Валентиновне,

Тхайцук Заире Шотовне,

Чачхалиа Денису Киршаловичу,

Шария Виталию Валеряновичу.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 19:11

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