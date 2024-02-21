УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры республики Абхазия». За вклад в развитие и популяризацию национальной литературы и культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры республики Абхазия»
Абхазоу Вахтангу Владимировичу,
Бигуаа Вячеславу Акакиевичу,
Венедиктовой Надежде Юрьевне,
Квициния Гунде Сергеевне,
Кутарба Хари Хайатиевичу,
Ломия Геннадию Шаликовичу,
Начкебиа Дауру Капитоновичу,
Сакания Гунде Валентиновне,
Тхайцук Заире Шотовне,
Чачхалиа Денису Киршаловичу,
Шария Виталию Валеряновичу.
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