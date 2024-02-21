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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЗВАЛИ ТУРОПЕРАТОРА, КОТОРЫЙ ПРИВОЗИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ТУРИСТОВ

Новости Среда, 21 февраля 2024 19:13
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В АБХАЗИИ НАЗВАЛИ ТУРОПЕРАТОРА, КОТОРЫЙ ПРИВОЗИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ТУРИСТОВ

Сухум. 21 февраля 2024. Абхазия-Информ. В преддверии туристического сезона 2024 года, Министерство туризма провело анализ объемов продаж ведущих туроператоров за 2023 год, работающих по направлению Абхазия. В опрос были включены ведущие туроператоры России, такие как Библио-глобус, Алеан-тур, Anex-Тур, Fun&Sun, Интурист, Пегас-туристик, Дельфин.

По итогам 2023 года услугами туроператора Библио-Глобус воспользовалось 120 192 человека организованных туристов, которые приехали в Абхазию по пакетным турам (т.е. авиаперелет, проживание, трансфер, страховка).

Министр туризма Теймураз Хишба вручил награду «Лидер продаж» за 2023 год заместителю генерального директора ООО «Библио-Глобус Туроператор» Ирине Костенко.

Министр поблагодарил ее за проделанную работу и помощь в популяризации туризма в Абхазии.

«Я благодарен компаниям в вашем лице, которые помогают нашей стране в развитии туризма», – сказал он.

«Нам, как бизнесу это очень приятно слышать», – сказала Ирина Костенко.

Министр отметил, что цель ведомства на 2024 год, это привлечение туристов в Восточные районы Абхазии и подчеркнул, что в их работе самое главное – это безопасность каждого туриста.

***

Как сообщается в пресс-релизе «Библио-Глобус Туроператор», в 2023 году в Абхазии отдохнули 120 тыс. туристов – на 20% больше, чем годом ранее. Так как в целом услугами компании в 2023 году воспользовались свыше 2 млн туристов, получается, что в Абхазии отдохнул каждый 16-й клиент. Основной контингент туристов, выбирающих отдых в Абхазии, – это взрослые люди от 35 до 55 лет, они составляют 40% от всех клиентов компании в этой стране.

На 2024 год у туроператора в планах увеличить свои объемы в Абхазии еще на 30%. Для этого есть предпосылки: по официальной статистике Абхазия находится на первом месте в ряду самых посещаемых стран.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2023 году наши соотечественники совершили 5,75 млн поездок в республику, включая все цели. Это даже больше, чем в Турцию (5,62 млн) и Казахстан (2,94 млн).

Высокие позиции Абхазии отчасти объясняются большим количеством однодневных экскурсий из Сочи, а также поездок, которые совершают сами жители Абхазии, имеющие российские паспорта.

Тем не менее популярность Абхазии у туристов действительно растет. Этому способствует ослабления рубля и подорожание отдыха в других странах. Как следствие, места в популярных отелях и санаториях нужно бронировать заранее – в январе, в некоторых из них свободных номеров на июнь уже нет.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 21 февраля 2024 19:21

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