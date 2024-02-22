ИРАКЛИЙ ХИНТБА ВЫСТУПИТ НА V МЕЖДУНАРОДНОМ БАЛТИЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ . Директор Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера Ираклий Хинтба приглашен в качестве спикера на V Международный Балтийский культурный форум, который пройдет 17-18 апреля 2024 года в г. Светлогорске Калининградской области. Запланированы выступления директора РУСДРАМа в двух секциях.

Ираклий Хинтба выступит с докладом на заседании международной конференции руководителей русских театров зарубежных стран с докладом «Русский и мировой театр. Диалог культур».

В секции, посвященной театральному менеджменту, которая проводится совместно с Вахтанговским фестивалем театральных менеджеров, запланирована презентация Ираклия Хинтба на тему «Столичный театр в 60-тысячном Сухуме: опыт Театра им. Искандера». Как отмечается в пресс-релизе секции, «спикерами приглашены практики, которым есть что рассказать, основываясь на своем уникальном опыте».

Балтийский культурный форум – это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению «Культура». Цель форума – раскрыть перспективу развития сферы культуры.

Балтийский культурный форум проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Калининградской области.

Об этом сообщает пресс-службы РУСДРАМа.