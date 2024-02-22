ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. 20.02.2024 г. примерно в 19:00, у памятника жертвам политических репрессий 30-40-х годов прошлого века, на набережной Махаджиров в г. Сухум, неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего.