ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. 20.02.2024 г. примерно в 19:00, у памятника жертвам политических репрессий 30-40-х годов прошлого века, на набережной Махаджиров в г. Сухум, неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего.
Данный факт вызвал волну возмущения граждан Абхазии и гостей столицы.
В настоящее время лица, совершившие настоящее действие установлены. Постамент памятника приведен в надлежащий вид.
В УВД столицы были доставлены двое жителей г. Кирово-Чепец Кировской области Российской Федерации, временно пребывающие в г. Сухум – Карпин Валентин Владимирович, 1982 г.р. и Карпина Дарья Владимировна, 1981 г.р.
По факту организации ритуала поминания проводится доследственная проверка.
Об этом сообщает сайт МВД.
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