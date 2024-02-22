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Абхазия Информ

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Новости Четверг, 22 февраля 2024 19:01
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Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. 20.02.2024 г. примерно в 19:00, у памятника жертвам политических репрессий 30-40-х годов прошлого века, на набережной Махаджиров в г. Сухум, неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего.

Данный факт вызвал волну возмущения граждан Абхазии и гостей столицы.

В настоящее время лица, совершившие настоящее действие установлены. Постамент памятника приведен в надлежащий вид.

В УВД столицы были доставлены двое жителей г. Кирово-Чепец Кировской области Российской Федерации, временно пребывающие в г. Сухум – Карпин Валентин Владимирович, 1982 г.р. и Карпина Дарья Владимировна, 1981 г.р.

По факту организации ритуала поминания проводится доследственная проверка.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 19:07

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