НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия в отношении Якуб-оглы Энрика Нусрединовича, 1973 г.р., жителя с. Араду Очамчырского района.
Незаконно хранимое оружие – пистолет системы «ТТ» с магазином, снаряженным боеприпасами в количестве 9 штук, а также патроны из кармана носимой куртки у Якуб-оглы изъяли сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском райотдела при личном досмотре данного гражданина. Последний был остановлен на посту ГАИ «Канал» в ходе проводимого рейдового мероприятия, когда следовал на автомобиле.
Расследование проводит следственная группа Галского РОВД. Гражданин Якуб-оглы отпущен под подписку о невыезде. Подозреваемому вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 217 УК РА.
Об этом сообщает сайт МВД.
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