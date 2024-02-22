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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 22 февраля 2024 19:08
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия в отношении Якуб-оглы Энрика Нусрединовича, 1973 г.р., жителя с. Араду Очамчырского района.

Незаконно хранимое оружие – пистолет системы «ТТ» с магазином, снаряженным боеприпасами в количестве 9 штук, а также патроны из кармана носимой куртки у Якуб-оглы изъяли сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском райотдела при личном досмотре данного гражданина. Последний был остановлен на посту ГАИ «Канал» в ходе проводимого рейдового мероприятия, когда следовал на автомобиле.

Расследование проводит следственная группа Галского РОВД. Гражданин Якуб-оглы отпущен под подписку о невыезде. Подозреваемому вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 217 УК РА.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 19:14

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