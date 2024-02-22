 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ ТРЁХ ГРАЖДАН ТУРЦИИ

Новости Четверг, 22 февраля 2024 19:14
Оцените материал
(0 голосов)
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ ТРЁХ ГРАЖДАН ТУРЦИИ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Транспортная прокуратура Абхазии проводит процессуальную проверку по факту смерти трех граждан Турции на рыболовецком судне <EMINOGULLARI 4 NA341388» и доставлении четырех членов экипажа указанного судна с признаками сильного отравления в ЦРБ Гагрского района 16 февраля 2024 года.

В настоящее время следственными органами проведен ряд следственных действий, произведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза, допрашиваются лица.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об этом сообщает Генпрокуратура Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 19:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ В АЛАХАДЗЫХЬ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЮ ХРАМА АХАШ-НЫХА И »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.