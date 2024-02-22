ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ ТРЁХ ГРАЖДАН ТУРЦИИ
Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Транспортная прокуратура Абхазии проводит процессуальную проверку по факту смерти трех граждан Турции на рыболовецком судне <EMINOGULLARI 4 NA341388» и доставлении четырех членов экипажа указанного судна с признаками сильного отравления в ЦРБ Гагрского района 16 февраля 2024 года.
В настоящее время следственными органами проведен ряд следственных действий, произведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза, допрашиваются лица.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Об этом сообщает Генпрокуратура Абхазии.
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