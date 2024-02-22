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Абхазия Информ

В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПАМЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Новости Четверг, 22 февраля 2024 19:23
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В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПАМЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, кандидат филологических наук Арда Ашуба, доктор исторических наук, заведующий отделом истории Абхазского института гуманитарных исследований им Д.И. Гулиа АНА Аслан Авидзба и младший научный сотрудник отдела истории АбИГИ Николай Медвенский. принимают участие в работе международного форума «Память победителей», который проходит в Москве.

Организатор – Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» при поддержке фонда «Русский мир».

В мероприятии принимают участие 25 стран ближнего и дальнего зарубежья – это

свыше 50 координаторов Бессмертного полка, представителей научно-экспертного сообщества из России, Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, а также Австрии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Турции, Франции, Швеции и других стран мира.

В программе – круглые столы, посвященные сохранению исторической памяти в деятельности международных координаторов Бессмертного полка, защите прав соотечественников, ценностных основ государственной политики.

Культурная программа – концерт в Государственном Кремлевском Дворце, посвященный 90-летию со дня рождения В.Л. Ланового и экскурсия «Подвиг народа» в Центральном музее Великой Отечественной войны (Музей Победы).

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 22 февраля 2024 19:29

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