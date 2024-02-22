ОБНАРУЖЕН ТАЙНИК С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ СИГАРЕТ
Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Тайник с крупной партией нелегальных сигарет обнаружили краснодарские таможенники в большегрузе, прибывшем из Абхазии. Порожняя фура MAN TGA на основании оперативной информации, полученной от УФСБ России по Краснодарскому краю, была направлена таможенниками на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование и позволило выявить контрабанду в технологической полости грузового отделения фуры между фанерными бортами и тентом.
После демонтажа самодельной конструкции таможенники обнаружили 13,5 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок и специальной маркировки. Стоимость партии оценивается в 2 млн рублей.
Табачная продукция и автомобиль, использованный для незаконной перевозки, изъяты. Возбуждено уголовное дело по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий).
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