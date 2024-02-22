В МИНЮСТЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ С ПЕРВОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ . Начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Идрис Кара-Осман-оглы принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством юстиции Абхазии и Благотворительным фондом «Первая инклюзивная молодежная организация».

Документ подписали министр юстиции Анри Барциц и председатель инклюзивной организации Рада Халваш.

Идрис Кара-Осман-оглы рассказал, что с мая 2023 года Госкомитет сотрудничает и оказывает посильную помощь и поддержку инклюзивной молодежной организации. Он заверил, что это будет продолжаться и впредь.