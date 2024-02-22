В МИНЮСТЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ С ПЕРВОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Идрис Кара-Осман-оглы принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством юстиции Абхазии и Благотворительным фондом «Первая инклюзивная молодежная организация».
Идрис Кара-Осман-оглы рассказал, что с мая 2023 года Госкомитет сотрудничает и оказывает посильную помощь и поддержку инклюзивной молодежной организации. Он заверил, что это будет продолжаться и впредь.
Последнее от Super User
- РУКОВОДСТВО ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ «ИГР БУДУЩЕГО»
- В ДОМЕ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ ПРОЙДЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
- МОРДОВИЯ ПОСТАВИЛА В АБХАЗИЮ БОЛЬШЕ 5 ТОНН КОШАЧЬЕГО КОРМА
- В АБХАЗИЮ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ ТОПЛЕНОЕ МАСЛО ИЗ РОССИИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
- ОБНАРУЖЕН ТАЙНИК С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ СИГАРЕТ