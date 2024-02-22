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Абхазия Информ

В МИНЮСТЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ С ПЕРВОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Новости Четверг, 22 февраля 2024 19:32
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В МИНЮСТЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ С ПЕРВОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ. Начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Идрис Кара-Осман-оглы принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством юстиции Абхазии и Благотворительным фондом «Первая инклюзивная молодежная организация».

Документ подписали министр юстиции Анри Барциц и председатель инклюзивной организации Рада Халваш.

Идрис Кара-Осман-оглы рассказал, что с мая 2023 года Госкомитет сотрудничает и оказывает посильную помощь и поддержку инклюзивной молодежной организации. Он заверил, что это будет продолжаться и впредь.

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