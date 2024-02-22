В АБХАЗИЮ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ ТОПЛЕНОЕ МАСЛО ИЗ РОССИИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Сухум. 22 февраля 2024. Абхазия-Информ . Кабинет министров принял постановление «О введении запрета на ввоз в Республику Абхазия и реализацию продукции, потенциально опасной для здоровья людей». Запрет касается потенциально опасного для здоровья человека топленого масла «Белорусское луговое» производства ООО «Чемпион» (ИНН: 3123375083, ОГРН: 1153123016837, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород).

Госкомитету по стандартам, потребительскому и техническому надзорам, Государственной санитарно-эпидемиологической службе и территориальным санитарно-эпидемиологическим органам (СЭС администраций районов и города Сухум) предписано в пределах своих компетенции обеспечить:

1) выдачу физическим и юридическим лицам, осуществляемым торговлю такой продукцией, предписания о прекращении ее реализации и отзыве;

2) изъятие этой продукции;

3) проведение дальнейших профилактических мероприятий по выявлению и пресечению торговли этой продукцией.

ГТК поручено осуществлять контроль за соблюдением запрета на ввоз и реализацию этого продукта.